Новосибирский хакер взломал и ограбил банкомат на большую сумму
26 летний мужчина рано утром 23 января, в медицинской маске с помощью вируса, записанного на флэш-карту, взломал банкомат на сумму больше 300 тысяч рублей.
Преступление хакер совершил в круглосуточном банкомате Ленинского района Новосибирска, после чего скрывался в Томске. Вскоре он был задержан работниками полиции и доставлен назад в Новосибирск для дальнейшего расследования. При нем в ходе обыска были обнаружены: два телефона, две флэш-карты, клавиатура, медицинские перчатки и маски. Похищенной крупной денежной суммы обнаружено не было, местонахождение устанавливается. По данному делу было возбуждено дело по части 3 статьи 158 уголовного кодекса России – “Кража”.
Для Новосибирска это не первый случай, и ранее хакерские атаки уже совершались. В марте прошлого года группа взломщиков с самостоятельно разработанными программами-вирусами пытались взломать несколько банкоматов, однако ни одна из попыток не была успешной.
В этом году, по прогнозам экспертов, количество атак такого типа возрастет до 5 тысяч в год, а потери банков составят 4-8 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель составил 4 тысячи атак и 2-5 миллиардов рублей.
Преступление хакер совершил в круглосуточном банкомате Ленинского района Новосибирска, после чего скрывался в Томске. Вскоре он был задержан работниками полиции и доставлен назад в Новосибирск для дальнейшего расследования. При нем в ходе обыска были обнаружены: два телефона, две флэш-карты, клавиатура, медицинские перчатки и маски. Похищенной крупной денежной суммы обнаружено не было, местонахождение устанавливается. По данному делу было возбуждено дело по части 3 статьи 158 уголовного кодекса России – “Кража”.
Для Новосибирска это не первый случай, и ранее хакерские атаки уже совершались. В марте прошлого года группа взломщиков с самостоятельно разработанными программами-вирусами пытались взломать несколько банкоматов, однако ни одна из попыток не была успешной.
В этом году, по прогнозам экспертов, количество атак такого типа возрастет до 5 тысяч в год, а потери банков составят 4-8 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель составил 4 тысячи атак и 2-5 миллиардов рублей.
Автор: Тригуб Сергей