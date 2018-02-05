Ольга Бузова в Германии устроила «дикие танцы»
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова на минувших выходных с гастролями посетила Германию. За одну ночь звезда «Дома-2» дала два концерта, на которых устроила по-настоящему «дикие танцы».
Ольга Бузова под песню «Wi Fi» опробовала свое новое движение. Фанаты стали теряться в догадках, где она могла его взять. Бузова отчаянно двигала тазом вверх и вниз, находясь на корточках. Кадры с выступления телезвезды мгновенно распространились по Сети. Поклонники не знают, откуда их кумир черпает вдохновение.
В целом концерты знаменитости в двух городах прошли с полным аншлагом. На этот раз Ольге Бузовой даже удалось немного погулять по Германии, так, она посмотрела местные достопримечательности и продегустировала пиво.
На прошлой неделе Бузова дала свой первый сольный концерт в нынешнем году. Он состоялся в одном из столичных клубов. Фанаты пришли на выступление звезды «Дома-2» с плакатом, который оскорблял её бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Творчество поклонников очень понравилось Ольге Бузовой, она забрала его собой в гримерную.
Ольга Бузова под песню «Wi Fi» опробовала свое новое движение. Фанаты стали теряться в догадках, где она могла его взять. Бузова отчаянно двигала тазом вверх и вниз, находясь на корточках. Кадры с выступления телезвезды мгновенно распространились по Сети. Поклонники не знают, откуда их кумир черпает вдохновение.
В целом концерты знаменитости в двух городах прошли с полным аншлагом. На этот раз Ольге Бузовой даже удалось немного погулять по Германии, так, она посмотрела местные достопримечательности и продегустировала пиво.
На прошлой неделе Бузова дала свой первый сольный концерт в нынешнем году. Он состоялся в одном из столичных клубов. Фанаты пришли на выступление звезды «Дома-2» с плакатом, который оскорблял её бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Творчество поклонников очень понравилось Ольге Бузовой, она забрала его собой в гримерную.
Автор: Валерия Орлова