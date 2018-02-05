В Сети появились кадры последнего боя российского военного лётчика Су-25 в Сирии
Роман Филиппов, военный лётчик сбитого в Сирии штурмовика Су-25, последний бой принял на земле, отстреливаясь от боевиков. Об этом стало известно благодаря опубликованным в Сети кадрам, предположительно, с места описанных событий.
Согласно предоставленной изданием «Коммерсант» информации, Роман Филиппов в связке со вторым военным самолётом Су-25 выполнял патрулирование, по завершении которого внезапно двигатель штурмовика пронзила выпущенная боевиками ракета. Из-за критической ситуации пилот катапультировался и, несмотря на обстрел врагов, удачно приземлился, нашёл укрытие и сообщил о своём месте нахождения спасателям из авиабазы Хмеймим. Однако через некоторое время военного лётчика окружили, и, имея при себе из оружия лишь пистолет Стечкина, он был обречён на гибель.
Опубликованные YouTube-каналом Directorate 4 кадры последних минут жизни Романа Филиппова нашли отклик у интернет-аудитории. Пользователи Сети выразили лётчику вечную память и назвали его гибель геройской. Предположительно, пилота посмертно наградят медалью.
Согласно предоставленной изданием «Коммерсант» информации, Роман Филиппов в связке со вторым военным самолётом Су-25 выполнял патрулирование, по завершении которого внезапно двигатель штурмовика пронзила выпущенная боевиками ракета. Из-за критической ситуации пилот катапультировался и, несмотря на обстрел врагов, удачно приземлился, нашёл укрытие и сообщил о своём месте нахождения спасателям из авиабазы Хмеймим. Однако через некоторое время военного лётчика окружили, и, имея при себе из оружия лишь пистолет Стечкина, он был обречён на гибель.
Опубликованные YouTube-каналом Directorate 4 кадры последних минут жизни Романа Филиппова нашли отклик у интернет-аудитории. Пользователи Сети выразили лётчику вечную память и назвали его гибель геройской. Предположительно, пилота посмертно наградят медалью.
Автор: Воробьева Алина