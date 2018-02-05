Учёные научились останавливать солнечные лучи с помощью уникального метода
На днях мир потрясло совместное заявление израильских и бразильских учёных. По их словам луч света можно не только затормозить, но и полностью остановить, прибегнув к методу заморозки.
Заморозка импульса в особенной точке сохраняет всю информацию. По словам зарубежного научного издательства, информация может сохраняться на абсолютно любое время.
Ученые долго искали способ, который заставил бы световую волну существовать максимально долго. Авторы открытия уверены, что сделали первый шаг на пути к осуществлению инновационной идеи.
К примеру, 8 лет назад европейские физики уже создали первую особенную точку, поместив её в специально приспособленную камеру.
Это даст возможность использовать данную идею в изготовлении специальных установок и даже смартфонов.
Заморозка импульса в особенной точке сохраняет всю информацию. По словам зарубежного научного издательства, информация может сохраняться на абсолютно любое время.
Ученые долго искали способ, который заставил бы световую волну существовать максимально долго. Авторы открытия уверены, что сделали первый шаг на пути к осуществлению инновационной идеи.
К примеру, 8 лет назад европейские физики уже создали первую особенную точку, поместив её в специально приспособленную камеру.
Это даст возможность использовать данную идею в изготовлении специальных установок и даже смартфонов.
Автор: Медведев Сергей