Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодиц
Ким Кардашьян показала процедуру макияжа своих ягодиц. Соответствующее фото появилось на странице звезды в Instagram.
На снимке Кардашьян готовится к фотосессии на скалистом берегу океана. Рядом с ней стоят оператор и визажист. Судя по снимку, звезда должна была фотографироваться в образе невесты перед свадебной церемонией. Поклонники заметили, что визажист пытается нанести на ягодицы Кардашьян тональный крем или пудру.
Всего за несколько часов публикация собрала более 2 миллионов лайков. Поклонники отметили, что Кардашьян стоит последовать примеру Дженнифер Лопес и застраховать формы. Сама звезда написала, что процесс подготовки к работе у нее всегда занимает много времени.
Визажист для ягодиц также входит и в райдер знаменитости. В официальных требованиях к организаторам говорится, что в гримерной комнате Кардашьян должны быть массажист и специалист по макияжу для работы не только с лицом, но и со всем телом. Кроме того, звезда требует 3 килограмма авокадо для того, чтобы самостоятельно делать из них косметические маски.
На снимке Кардашьян готовится к фотосессии на скалистом берегу океана. Рядом с ней стоят оператор и визажист. Судя по снимку, звезда должна была фотографироваться в образе невесты перед свадебной церемонией. Поклонники заметили, что визажист пытается нанести на ягодицы Кардашьян тональный крем или пудру.
Всего за несколько часов публикация собрала более 2 миллионов лайков. Поклонники отметили, что Кардашьян стоит последовать примеру Дженнифер Лопес и застраховать формы. Сама звезда написала, что процесс подготовки к работе у нее всегда занимает много времени.
Визажист для ягодиц также входит и в райдер знаменитости. В официальных требованиях к организаторам говорится, что в гримерной комнате Кардашьян должны быть массажист и специалист по макияжу для работы не только с лицом, но и со всем телом. Кроме того, звезда требует 3 килограмма авокадо для того, чтобы самостоятельно делать из них косметические маски.
Автор: Махов Артем