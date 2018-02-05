В Кемерово продлили режим «черного неба»
В Кемерово было принято решение продлить режим «черного неба». Он был введен 1 февраля из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Из-за огромного количества смога в Кемерово экологи зафиксировали в воздухе высокое содержание вредных веществ. В понедельник, 5 февраля, показатели не начали снижаться. Как сообщили синоптики, эта ситуация связана с отсутствием ветра. Так, Кемерово не покидает монгольский антициклон, он и является причиной неблагоприятных погодных условий.
Режим «черного неба» продлен до шести часов вечера 5 февраля. Скорее всего, специалисты не снимут ограничения в понедельник, поскольку, вероятность того, что погодные условия не изменяется, является очень высокой.
Из-за огромного количества смога в Кемерово экологи зафиксировали в воздухе высокое содержание вредных веществ. В понедельник, 5 февраля, показатели не начали снижаться. Как сообщили синоптики, эта ситуация связана с отсутствием ветра. Так, Кемерово не покидает монгольский антициклон, он и является причиной неблагоприятных погодных условий.
Режим «черного неба» продлен до шести часов вечера 5 февраля. Скорее всего, специалисты не снимут ограничения в понедельник, поскольку, вероятность того, что погодные условия не изменяется, является очень высокой.
Автор: Валерия Орлова