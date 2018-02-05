Опубликован первый трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
В Сети обнародован первые тизер и постер трейлера шестой части фильма «Миссия невыполнима». Первые подробности о следующем эпизоде боевика решили раскрыть представители киностудии Paramount Pictures.
Кинокартина получила название «Миссия невыполнима: Последствия». Ожидается, что полный трейлер будет обнародован в понедельник 5 февраля. Что касается российской премьеры картины с Томом Крузом в главной роли, то она намечена на 25 июля нынешнего года.
Шестая по счету часть шпионской франшизы расскажет, как Итан Хант и его команда будут действовать наперегонки со временем, когда очередная миссия станет осуществляться не в соответствии с планом.
В «Миссия невыполнима: Последствия» снялись следующие актеры: Мишель Монахэн, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Анджела Бассет, Саймон Пегг, Алек Болдуин, Ванесса Кирби, Генри Кавилл. В качестве режиссера кинопроекта выступает Кристофер МакКуорри. За продюсирование ленты отмвечают Брайан Берк, Джей Абрамс и Том Круз.
Впервые зрители увидели «Миссия невыполнима» в 1998 году. С тех пор на экраны вышли пять частей франшизы, основанной на одноименном сериале. Практически всегда картину положительно оценивали критики.
Кинокартина получила название «Миссия невыполнима: Последствия». Ожидается, что полный трейлер будет обнародован в понедельник 5 февраля. Что касается российской премьеры картины с Томом Крузом в главной роли, то она намечена на 25 июля нынешнего года.
Шестая по счету часть шпионской франшизы расскажет, как Итан Хант и его команда будут действовать наперегонки со временем, когда очередная миссия станет осуществляться не в соответствии с планом.
В «Миссия невыполнима: Последствия» снялись следующие актеры: Мишель Монахэн, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Анджела Бассет, Саймон Пегг, Алек Болдуин, Ванесса Кирби, Генри Кавилл. В качестве режиссера кинопроекта выступает Кристофер МакКуорри. За продюсирование ленты отмвечают Брайан Берк, Джей Абрамс и Том Круз.
Впервые зрители увидели «Миссия невыполнима» в 1998 году. С тех пор на экраны вышли пять частей франшизы, основанной на одноименном сериале. Практически всегда картину положительно оценивали критики.
Автор: Валерия Орлова