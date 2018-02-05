Компания Apple вернула себе первенство на рынке продаж
Известный американский бренд Apple, снова вернул к себе интерес покупателя в качестве производителя наиболее востребованного смартфона на мировом рынке, обойдя не менее популярный южнокорейский бренд Samsung. В последние 3 месяца ушедшего 2017 года, статистика продаж продукции Apple достигла 19,2%, что сравнительно выше его основного соперника Samsung, сумевшего завоевать на мировом рынке только 18,4%.
За третий квартал 2017 года, статистика немного отличилась: Apple -12,5%, Samsung-22,3%.
Если не учитывать сбыт продукции Apple за последние три месяца 2016 года, когда бренд реализовал больше своих товаров, в отличии от его соперника Samsung, то, по словам аналитика Mobile Research Group Эльдар Муртазин, последний раз корпорация Apple лидировала на рынке продаж 10 лет назад.
За третий квартал 2017 года, статистика немного отличилась: Apple -12,5%, Samsung-22,3%.
Если не учитывать сбыт продукции Apple за последние три месяца 2016 года, когда бренд реализовал больше своих товаров, в отличии от его соперника Samsung, то, по словам аналитика Mobile Research Group Эльдар Муртазин, последний раз корпорация Apple лидировала на рынке продаж 10 лет назад.
Автор: Богданова Ярослава