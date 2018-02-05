Британский Центр кибербезопасности в 2017 году отразил 54 млн атак хакеров
Сотрудники британского Центра кибербезопасности в 2017 году смогли выявить и предотвратить последствия 54 млн атак хакеров и прекратить работу 120 000 вредоносных сайтов. Источником основной массы атак являются не другие государства, а хакерские группировки.
Данные факты удалось добыть изданию Financial Times, изучившему отчет спецслужб. В работе сотрудники специального учреждения использовали разработанную их специалистами защитную программу Great British Firewall. Она, автоматически ведя поиск в Сети, снизила на 2 % количество атак вредоносными программами в сравнении с 2016 годом.
Файлы отчета показывают, что главным врагом в киберпространстве Великобритании являются различные сообщества хакеров, которым нужны персональные базы данных или банковская информация. Сотрудники Центра кибербезопасности утверждают, что полностью победить это зло невозможно, но создать максимальные препятствия и риски для хакеров вполне им по силам.
Данные факты удалось добыть изданию Financial Times, изучившему отчет спецслужб. В работе сотрудники специального учреждения использовали разработанную их специалистами защитную программу Great British Firewall. Она, автоматически ведя поиск в Сети, снизила на 2 % количество атак вредоносными программами в сравнении с 2016 годом.
Файлы отчета показывают, что главным врагом в киберпространстве Великобритании являются различные сообщества хакеров, которым нужны персональные базы данных или банковская информация. Сотрудники Центра кибербезопасности утверждают, что полностью победить это зло невозможно, но создать максимальные препятствия и риски для хакеров вполне им по силам.
Автор: Северов Андрей