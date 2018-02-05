Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Григорий Лепс прочитал за Тимати рэп во время концерта в Ростове
В Ростове-на-Дону во время концерта Григорий Лепс прочитал рэп за Тимати. Также артист решил посмеяться над собственными песнями, обсудив со зрителями их смысл.

Григорий Лепс прочитал за Тимати рэп во время концерта в Ростове


Лепс в конце выступления решил исполнить композицию «Ты че такой серьезный?», которую он поет вместе с Тимати. На ростовском концерте рэпера не было, ввиду чего исполнитель решил воспроизвести речитатив самостоятельно. Поклонники встретили подобный эксперимент с овациями. После публикации роликов с выступления в Сети многие сошлись на мнении, что Лепсу стоит задуматься об участии в шоу Versus.

«Я очень люблю издеваться над собственными песнями. Иногда мы с товарищами даже переделываем их под ту или иную ситуацию. Могу привести небольшой пример. «Я умываю руки, прошу тебя сдаться. Ты выглядишь на сорок в свои восемнадцать». Подобных переделок очень много в репертуаре», - рассказал Лепс между песнями.

Артист успел прокомментировать и эпатажную выставку от Сергея Шнурова. По его словам, к нему попали фотографии с мероприятия, проходившего в Ростове-на-Дону. Лепс оценил, что лидер группы «Ленинград» решил представить его в виде «рюмки водки на столе» с очками синего цвета.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:36
Читайте также
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
США рассматривают возможность введения нефтяного
Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за
На открытии Олимпиады состоится встреча глав
В Кемерово продлили режим «черного неба»
Эксперты: Криптовалюта Ripple XPR наиболее
В Великобритании родился ягнёнок с 5-ю лапами
Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал
Волгоградец воссоздал британский корабль
Добавление комментария
Последние новости
05.02, 17:08 В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с помощью
05.02, 17:05 Сотрудники ГИБДД задержали актера-нарушителя Алексея
05.02, 16:57 Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для
05.02, 16:50 Мажоры проехались по встречной полосе на набережной в
05.02, 16:43 Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы
05.02, 16:37 Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад
05.02, 16:30 В Самаре в жилом доме взорвался газ
05.02, 16:23 Пользователи в восторге от нового штаба Apple за
05.02, 16:17 Litecoin откроет собственный платёжный сервис
05.02, 16:10 Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на
05.02, 16:03 Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего из-за
05.02, 15:57 Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную
05.02, 15:50 На Бермудских островах инопланетяне похитили большие
05.02, 15:43 Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
05.02, 15:37 Ученые: Умеренное употребление алкоголя оказывает
05.02, 15:30 Арктические озера стали причиной увеличения объёма
05.02, 15:23 Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию
05.02, 15:17 Ученые: 13 тысяч лет назад Земля пережила огненный
05.02, 15:10 LG прекращает производство смартфонов и уходит с рынка
05.02, 15:03 Ким Кардашьян показала лицо дочери Чикаго