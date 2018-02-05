Григорий Лепс прочитал за Тимати рэп во время концерта в Ростове
В Ростове-на-Дону во время концерта Григорий Лепс прочитал рэп за Тимати. Также артист решил посмеяться над собственными песнями, обсудив со зрителями их смысл.
Лепс в конце выступления решил исполнить композицию «Ты че такой серьезный?», которую он поет вместе с Тимати. На ростовском концерте рэпера не было, ввиду чего исполнитель решил воспроизвести речитатив самостоятельно. Поклонники встретили подобный эксперимент с овациями. После публикации роликов с выступления в Сети многие сошлись на мнении, что Лепсу стоит задуматься об участии в шоу Versus.
«Я очень люблю издеваться над собственными песнями. Иногда мы с товарищами даже переделываем их под ту или иную ситуацию. Могу привести небольшой пример. «Я умываю руки, прошу тебя сдаться. Ты выглядишь на сорок в свои восемнадцать». Подобных переделок очень много в репертуаре», - рассказал Лепс между песнями.
Артист успел прокомментировать и эпатажную выставку от Сергея Шнурова. По его словам, к нему попали фотографии с мероприятия, проходившего в Ростове-на-Дону. Лепс оценил, что лидер группы «Ленинград» решил представить его в виде «рюмки водки на столе» с очками синего цвета.
Лепс в конце выступления решил исполнить композицию «Ты че такой серьезный?», которую он поет вместе с Тимати. На ростовском концерте рэпера не было, ввиду чего исполнитель решил воспроизвести речитатив самостоятельно. Поклонники встретили подобный эксперимент с овациями. После публикации роликов с выступления в Сети многие сошлись на мнении, что Лепсу стоит задуматься об участии в шоу Versus.
«Я очень люблю издеваться над собственными песнями. Иногда мы с товарищами даже переделываем их под ту или иную ситуацию. Могу привести небольшой пример. «Я умываю руки, прошу тебя сдаться. Ты выглядишь на сорок в свои восемнадцать». Подобных переделок очень много в репертуаре», - рассказал Лепс между песнями.
Артист успел прокомментировать и эпатажную выставку от Сергея Шнурова. По его словам, к нему попали фотографии с мероприятия, проходившего в Ростове-на-Дону. Лепс оценил, что лидер группы «Ленинград» решил представить его в виде «рюмки водки на столе» с очками синего цвета.
Автор: Махов Артем