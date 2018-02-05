В Сети набирает популярность бурятская пародия на «Азино 777»
В Сети набирает популярности пародия, которая снята на самую известную рекламу года «Азино-777» с участием Вити Ак-47. Авторами видео является забайкальская творческая группа «О’МоG Group», состоящая из участников читинской команды КВН «Гураны».
В клипе пародисты рассказывают, как заработать денег в деревне или же по их версии «поднять бабла». Ответ оказался очень простым: чтобы стать богатым, необходимо работать кольщиком дров».
В рэп-песне поется, что за зиму кольщик разбивает три топора. Он легко тратит деньги, которые заработал в деревне вчера. В конце ролика герой разрешает одной из заказчик расплатиться по терминалу, а не наличным средствами.
Поклонникам очень понравилась пародия команды КВН. За короткое время она собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
В клипе пародисты рассказывают, как заработать денег в деревне или же по их версии «поднять бабла». Ответ оказался очень простым: чтобы стать богатым, необходимо работать кольщиком дров».
В рэп-песне поется, что за зиму кольщик разбивает три топора. Он легко тратит деньги, которые заработал в деревне вчера. В конце ролика герой разрешает одной из заказчик расплатиться по терминалу, а не наличным средствами.
Поклонникам очень понравилась пародия команды КВН. За короткое время она собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова