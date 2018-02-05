В Калининградской области начали развивать альтуризм
В Калининградской области предложили попробовать новый вид путешествий для пользы себе и помощи другим, с интересным названием альтуризм, которое было образовано из слов “альтруизм” и “туризм”.
Это достаточно новый вид туризма, хотя его принцип хорошо знаком почти для всех людей бывшего советского союза. Суть в том, что путешественник отправляется не на солнечный курорт, а в малоизвестные, глубинные деревни и поселки для того чтобы помогать местным жителям в ремонте или других нужных делах. При этом за билет, жилье и питание платит со своего кармана.
Такую идею уже поддержало много туристов и очень много желающих отремонтировать, отреставрировать многие памятки архитектуры, не только Калининградской области, но и страны, в общем. Также альтуристы рассчитывают на инициативность и помощь местных жителей. Председатель ассоциации сельского туризма Виктория Корнеева предложила начать с восточного региона Калининградской области, а именно с Полесского района, уже собралось очень много единомышленников.
В будущем идею альтуризма планируют всячески развивать и поддерживать, привлекая к проблемам глубинки большое количество желающих.
Это достаточно новый вид туризма, хотя его принцип хорошо знаком почти для всех людей бывшего советского союза. Суть в том, что путешественник отправляется не на солнечный курорт, а в малоизвестные, глубинные деревни и поселки для того чтобы помогать местным жителям в ремонте или других нужных делах. При этом за билет, жилье и питание платит со своего кармана.
Такую идею уже поддержало много туристов и очень много желающих отремонтировать, отреставрировать многие памятки архитектуры, не только Калининградской области, но и страны, в общем. Также альтуристы рассчитывают на инициативность и помощь местных жителей. Председатель ассоциации сельского туризма Виктория Корнеева предложила начать с восточного региона Калининградской области, а именно с Полесского района, уже собралось очень много единомышленников.
В будущем идею альтуризма планируют всячески развивать и поддерживать, привлекая к проблемам глубинки большое количество желающих.
Автор: Тригуб Сергей