Футболиста «Барселоны» Самуэля Юмитити назвали «негром» во время матча
Во время матча, проходящего в рамках чемпионата Испании, форвард Эспаньола» Серхио Гарсия назвал защитника «Барселона» Самуэля Юмитити «негром». Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По имеющимся данным, по причине оскорбления Юмитити был очень зол, когда после завершения игры покидал футбольное поле. Защитник рассказал о случившемся коллегам по команде в раздевалке.
Игрок каталонского клуба Жерар Пике попросил коллегу успокоиться и не переживать по поводу произошедшего. Он заверил, что Гарсия непременно попросит у него прощение за оскорбление.
Встреча двух команд завершилась счетом 1:1.
По имеющимся данным, по причине оскорбления Юмитити был очень зол, когда после завершения игры покидал футбольное поле. Защитник рассказал о случившемся коллегам по команде в раздевалке.
Игрок каталонского клуба Жерар Пике попросил коллегу успокоиться и не переживать по поводу произошедшего. Он заверил, что Гарсия непременно попросит у него прощение за оскорбление.
Встреча двух команд завершилась счетом 1:1.
Автор: Валерия Орлова