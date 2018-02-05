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Nissan готовит внедорожник Armada в версии Snow Patrol
В рамках автосалона в Чикаго, который откроется через несколько недель, компания Nissan представит внедорожник Armada, сделанный на основе Patrol. В названии транспортное средство получит приставку Snow.

Nissan готовит внедорожник Armada в версии Snow Patrol


Nissan Armada на рынке РФ известен как Nissan Patrol. В рамках автошоу в Чикаго производитель намерен удивить присутствующих необычными концепт-карами, предназначенными для движения по заснеженным дорогам. Именно такой новинкой станет спецверсия Nissan Patrol, являющийся самым настоящим рамным внедорожником и флагманом SUV-линейки бренда.

Отмечается, что транспортное средство получило простые, но эффективные опции. Так, новый Nissan Armada Snow Patrol обзавелся завышенным дорожным просветом, 20-дюймовыми колесными дисками с покрышками для экстремального бездорожья. Кроме этого, внедорожник оснастили дополнительным светодиодным освещением, расположенным на крыше. На прицеп автомобиль сможет взять свыше 5400 килограммов. Производитель выполнил сиденья из белоснежной кожи, что касается кузова, то его декорировали аэрографическими узорами.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:52
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