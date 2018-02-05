В США продают легендарный «Запорожец» 1978 года с украинскими номерами
В США продается автомобиль «Запорожец» 1978 года выпуска с украинскими регистрационными номерами. В России раритетная модель известна как «чебурашка» или «ушастый».
Объявление о продаже ЗАЗ-968 появилось в американском штате Флорида. Стоимость указана 14 тысяч долларов, а это в перерасчете на российскую валюту составляет примерно 790 тысяч рублей. За эту сумму на рынке РФ можно приобрести, например, новый Kia Rio в топовой комплектации.
В объявлении о продаже указано, что «Запорожец» находится в прекрасном состоянии: владелец перекрасил автомобиль и восстановил салон. Отмечается, что в США ЗАЗ-968 поставлен на учет, но за задним стеклом у транспортного средства имеется украинский номер.
Объявление о продаже ЗАЗ-968 появилось в американском штате Флорида. Стоимость указана 14 тысяч долларов, а это в перерасчете на российскую валюту составляет примерно 790 тысяч рублей. За эту сумму на рынке РФ можно приобрести, например, новый Kia Rio в топовой комплектации.
В объявлении о продаже указано, что «Запорожец» находится в прекрасном состоянии: владелец перекрасил автомобиль и восстановил салон. Отмечается, что в США ЗАЗ-968 поставлен на учет, но за задним стеклом у транспортного средства имеется украинский номер.
Автор: Валерия Орлова