На открытии Олимпиады состоится встреча глав Южной Кореи и КНДР
Открытие Олимпийских игр в Пхенчхане ознаменуется встречей между президентом Южной Кореи и главой Северной Кореи. Это событие может стать беспрецедентным моментом в истории, когда спортсмены и артисты из соседних республик выступят вместе, впервые с возникновения двух государств.
Хоть фактическим руководителем КНДР является внук основателя КНДР — Ким Чен Ын, по факту он и является главным в стране. Киму принадлежит пост председателя Верховного народного собрания республики. Как сообщают зарубежные источники, глава КНДР возьмёт с собой целую группу политиков и управленцев.
В начале года Сеул и Пхеньян возобновили переговоры, которые стали первыми за долгое время. Главным мотивом послужило желание обеих сторон нормализовать отношения между собой. Чиновники обеих столиц пришли к консенсусу и сформируют совместную команду на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая пройдёт через 4 дня. Спортсмены пройдут с флагом единой Кореи, на котором будут изображены контуры полуострова.
Хоть фактическим руководителем КНДР является внук основателя КНДР — Ким Чен Ын, по факту он и является главным в стране. Киму принадлежит пост председателя Верховного народного собрания республики. Как сообщают зарубежные источники, глава КНДР возьмёт с собой целую группу политиков и управленцев.
В начале года Сеул и Пхеньян возобновили переговоры, которые стали первыми за долгое время. Главным мотивом послужило желание обеих сторон нормализовать отношения между собой. Чиновники обеих столиц пришли к консенсусу и сформируют совместную команду на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая пройдёт через 4 дня. Спортсмены пройдут с флагом единой Кореи, на котором будут изображены контуры полуострова.
Автор: Медведев Сергей