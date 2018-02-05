Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за сложных погодных условий
Сильнейшие снегопады, метели и ураганный ветер приводят к задержкам и отмене многих рейсов в московских аэропортах. Информационные агентства сообщают, что на данный момент было отменено более 100 рейсов.
Сложные погодные условия уже несколько дней подряд мешают нормальной работе аэропортов и всего города. Снежные покровы достигают высоты 50 сантиметров, а за прошлые сутки с московских улиц было вывезено около миллиона кубометров снега. Работники аэропорта работают в усиленном режиме, но несмотря на обилие техники и персонала, не справляются со стихией. В Шереметьево задерживаются 50 самолетов, в Домодедово отменено 6, а задержано около 40. В подмосковном Жуковском изменений с рейсами не наблюдается, и работа идет в стандартном режиме. В предыдущие дни всего было задержано и отменено более чем 300 рейсов.
Синоптики прогнозируют снегопады и в дальнейшем, с понижением температур до -15. В Москве объявлен оранжевый уровень опасности в связи с погодными условиями.
Сложные погодные условия уже несколько дней подряд мешают нормальной работе аэропортов и всего города. Снежные покровы достигают высоты 50 сантиметров, а за прошлые сутки с московских улиц было вывезено около миллиона кубометров снега. Работники аэропорта работают в усиленном режиме, но несмотря на обилие техники и персонала, не справляются со стихией. В Шереметьево задерживаются 50 самолетов, в Домодедово отменено 6, а задержано около 40. В подмосковном Жуковском изменений с рейсами не наблюдается, и работа идет в стандартном режиме. В предыдущие дни всего было задержано и отменено более чем 300 рейсов.
Синоптики прогнозируют снегопады и в дальнейшем, с понижением температур до -15. В Москве объявлен оранжевый уровень опасности в связи с погодными условиями.
Автор: Тригуб Сергей