Певица Ани Лорак показала подросшую дочь Софию
Известная певица Ани Лорак обнародовала фотографию с подросшей дочерью Софией. Снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Фотография сделана на бэкстейдже фотосессии для одного из глянцевых журналов. Ани Лорак предстала в шикарном красном платье, декорированном пайетками. Наряд прекрасно подчеркивает зону декольте исполнительницы и ее тонкую талию. Что касается 6-летней Софии, то девочка предстала во всем белом.
Фанаты отметили, что дочь Ани Лорак и ее супруга Мурата растет очень красивой. За непродолжительное время публикация певицы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Нужно отметить, что сейчас у Ани Лорак довольно напряженный график работы. Знаменитость то и дело снимается в различных проектах, дает интервью, а также посещает репетиции своего нового шоу «Дива». Его премьера состоится в Минске уже 16 февраля. В начале марта концерт состоится в Москве. Ани Лорак пообещала фанатам яркое шоу с удивительными эффектами и грандиозными танцевальными постановками под их любимые композиции.
Фотография сделана на бэкстейдже фотосессии для одного из глянцевых журналов. Ани Лорак предстала в шикарном красном платье, декорированном пайетками. Наряд прекрасно подчеркивает зону декольте исполнительницы и ее тонкую талию. Что касается 6-летней Софии, то девочка предстала во всем белом.
Фанаты отметили, что дочь Ани Лорак и ее супруга Мурата растет очень красивой. За непродолжительное время публикация певицы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Нужно отметить, что сейчас у Ани Лорак довольно напряженный график работы. Знаменитость то и дело снимается в различных проектах, дает интервью, а также посещает репетиции своего нового шоу «Дива». Его премьера состоится в Минске уже 16 февраля. В начале марта концерт состоится в Москве. Ани Лорак пообещала фанатам яркое шоу с удивительными эффектами и грандиозными танцевальными постановками под их любимые композиции.
Автор: Валерия Орлова