У Бориса Моисеева отбирают место на кладбище
У Бориса Моисеева пытаются отобрать место на кладбище. По информации от самого артиста, он всегда хотел быть похоронен рядом с матерью, однако сейчас на территорию претендует его невестка.
Светлана Карбах после развода с братом Моисеева проживает на территории Германии. По ее словам, она постоянно приезжает в Россию для того, чтобы привести в порядок участок рядом с могилой матери исполнителя. Кроме того, она хотела бы быть похороненной именно тут. Борис Моисеев приватизировал территорию, из-за чего женщина пообещала начать разбирательство на предмет законности подобных действий.
Участок на кладбище, где похоронена мать Бориса Моисеева, был приобретен четой артиста для того, чтобы организовать семейное захоронение. По словам певца, он уже подобрал место и для себя. Спустя несколько лет после покупки Моисеев заявил, что является собственником территории, ввиду чего собирается самостоятельно решать все вопросы по ней.
В настоящее время Моисееву 63 года. Примерно 8 лет назад он был госпитализирован из-за инсульта. Артист признался, что пока не собирается умирать, однако уже сейчас имеет четкое завещание, в котором прописаны определенные условия и последнее желание.
Светлана Карбах после развода с братом Моисеева проживает на территории Германии. По ее словам, она постоянно приезжает в Россию для того, чтобы привести в порядок участок рядом с могилой матери исполнителя. Кроме того, она хотела бы быть похороненной именно тут. Борис Моисеев приватизировал территорию, из-за чего женщина пообещала начать разбирательство на предмет законности подобных действий.
Участок на кладбище, где похоронена мать Бориса Моисеева, был приобретен четой артиста для того, чтобы организовать семейное захоронение. По словам певца, он уже подобрал место и для себя. Спустя несколько лет после покупки Моисеев заявил, что является собственником территории, ввиду чего собирается самостоятельно решать все вопросы по ней.
В настоящее время Моисееву 63 года. Примерно 8 лет назад он был госпитализирован из-за инсульта. Артист признался, что пока не собирается умирать, однако уже сейчас имеет четкое завещание, в котором прописаны определенные условия и последнее желание.
Автор: Махов Артем