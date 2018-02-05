В Сан-Франциско секс-шоп провел фотосессию любителей БДСМ
Один из секс-шопов Сан-Франциско решил продемонстрировать, как выглядят БДСМ-щики в образе и в обычной жизни. Магазин, таким образом, хочет раскрепостить людей при обсуждении различных направлений в сексе.
Снимки были сделаны на ежегодном параде приверженцев БДСМ в Сан-Франциско. Вдохновители проекта объяснили, что с недавнего времени в СМИ доминирует тема о различном насилии, в том числе и сексуальном. Их акция должна продемонстрировать радость людей при демонстрации своей сексуальности.
Участница фотосессии Камила не боится открыто заявлять о своих фантазиях и желаниях. Она считает, что при разговорах о сексе люди должны чувствовать себя более уверенно. Не надо стесняться своего тела и желаний, тогда будет более качественный секс. Люди приняли участие в проекте с большим удовольствием, а руководители акции считают, что добились своей цели.
Снимки были сделаны на ежегодном параде приверженцев БДСМ в Сан-Франциско. Вдохновители проекта объяснили, что с недавнего времени в СМИ доминирует тема о различном насилии, в том числе и сексуальном. Их акция должна продемонстрировать радость людей при демонстрации своей сексуальности.
Участница фотосессии Камила не боится открыто заявлять о своих фантазиях и желаниях. Она считает, что при разговорах о сексе люди должны чувствовать себя более уверенно. Не надо стесняться своего тела и желаний, тогда будет более качественный секс. Люди приняли участие в проекте с большим удовольствием, а руководители акции считают, что добились своей цели.
Автор: Северов Андрей