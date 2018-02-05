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В 2019 году компания Volvo выпустит свой первый электрокар
Представители компании Volvo объявили, что в 2019 году будет выпущен первый электрокар с нулевым уровнем выбросов. По словам сотрудников производителя, они намерены предложить потребителям несколько гибридных транспортных средств. По мнению экспертов, новинка будет сделана на основе концепта 40.2 2016 года.

В 2019 году компания Volvo выпустит свой первый электрокар


Специалисты построят автомобиль на платформе CMA, которую компания Volvo делит с китайскими коллегами из Geely для разработки компактных транспортных средств. Эту информацию подтвердил начальник департамента разработок и исследований шведского производителя Хенрик Гринк. Он также отметил, что новинка получила модульную аккумуляторную систему.

На данный момент не обнародованы показатели минимальной дальности, но она должна составить примерно 500 километра. Именно на эту цифру нацелена компания. По словам Гринка, Volvo старается постоянно развиваться, искать что-то новое. «Автопром выглядел совершенно иначе 5-10 лет тому назад. Тогда за несколько лет до запуска какой-то модели устанавливалась определенная цель, к которой мы стремились. Достигая ее, мы получали конкурентное преимущество на рынке», - рассказал глава отдела.

Имеется информация, что шведский производитель может предложить своим клиентам и электроверсию XC40. О ее характеристиках пока ничего не сообщатся.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:44
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