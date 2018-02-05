Toyota представит новый седан Vios на Auto Expo 2018
Японский производитель авто Toyota собирается презентовать новый седан Vios. Дебют новинки состоится на моторшоу Auto Expo через несколько дней.
Крупнейшая японская корпорация Toyota накануне международного автосалона выпустила первое превью своей новой модели.
Vios этого года будет адаптирован для индийского рынка с помощью Yaris Ativ, представленного в конце прошлого года.
Toyota Vios будет оснащена 1,5-литровым двигателем, работающем вместе с механической коробкой передач.
В целях усиления безопасности в новинке предусмотрено примерно 7 подушек безопасности, кондиционер с дистанционным управлением, доступ в салон "без ключа", а также установлены легкосплавные колёсные диски диаметром 16 дюймов.
Крупнейшая японская корпорация Toyota накануне международного автосалона выпустила первое превью своей новой модели.
Vios этого года будет адаптирован для индийского рынка с помощью Yaris Ativ, представленного в конце прошлого года.
Toyota Vios будет оснащена 1,5-литровым двигателем, работающем вместе с механической коробкой передач.
В целях усиления безопасности в новинке предусмотрено примерно 7 подушек безопасности, кондиционер с дистанционным управлением, доступ в салон "без ключа", а также установлены легкосплавные колёсные диски диаметром 16 дюймов.
Автор: Медведев Сергей