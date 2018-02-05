Модель BMW 5 серии оснастили мощным турбодизелем
BMW Group собираются запустить продажи дизельной линейки автомобилей пятой серии в текущем 2018 году. Новая модель называется 540D и имеет комплектацию с полным приводом. Как утверждается на сайте Automobile, данная серия будет в ценовом диапазоне от 62,9 тысячи долларов.
Обладатель BMW 5 серии получит турбодизель объемом в 3 литра, и мощностью 261 л.с. В трансмиссию установлена первая в своем роде 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения скоростей.
Проверка авто показала, что его двигатель относится к числу более производительных моделей с рейтингом EPA, расход которых составляет 9 литров по городу и 6 по шоссе.
Базовая комплектация BMW 5 Series оснащена салоном из натуральной кожи, противотуманной системой освещения и откидывающимися задними сидениями. Салон будет оборудован системой мультимедиа с современным экраном и динамиками в количестве 12 штук.
В комплектацию автомобиля дополнительно входит цифровая панель приборов диагональю почти 9 дюймов, парк-троник и функция безопасной езды.
Обладатель BMW 5 серии получит турбодизель объемом в 3 литра, и мощностью 261 л.с. В трансмиссию установлена первая в своем роде 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения скоростей.
Проверка авто показала, что его двигатель относится к числу более производительных моделей с рейтингом EPA, расход которых составляет 9 литров по городу и 6 по шоссе.
Базовая комплектация BMW 5 Series оснащена салоном из натуральной кожи, противотуманной системой освещения и откидывающимися задними сидениями. Салон будет оборудован системой мультимедиа с современным экраном и динамиками в количестве 12 штук.
В комплектацию автомобиля дополнительно входит цифровая панель приборов диагональю почти 9 дюймов, парк-троник и функция безопасной езды.
Автор: Богданова Ярослава