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"Почта России" запустила сервис по получению посылок без бумажных извещений
В Москве «Почта России» инициировала запуск сервиса, который предназначен для получения отправлений, которые не требуют оплаты. Для этого получателям не придется заполнять различные бумажные извещения.

"Почта России" запустила сервис по получению посылок без бумажных извещений


В сообщении оператора отмечается, что сервис будет предоставляться совершенно бесплатно на основе заполненной регистрационной формы в почтовом отделении. После оформления соответствующего документа клиент больше не придется заполнять извещения в бумажной форме.

Когда посылка или же заказное письмо станет поступать в указанный пункт приема, человек будет получать SMS-сообщение с кодом подтверждения, который ему необходимо озвучить оператору на почте. Новый сервис тестировался на протяжении пяти месяцев в девяти московских отделениях. На основе полученных данных, выдача отправлений теперь будет происходить в пять раз быстрее. Разработчики уверены, что нововведение должны одобрить продвинутые интернет-пользователи.

В «Почте России» отметили: те, кто привык получать отправления стандартным способом, смогут это делать через бумажные извещения.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:56
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