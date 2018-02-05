"Почта России" запустила сервис по получению посылок без бумажных извещений
В Москве «Почта России» инициировала запуск сервиса, который предназначен для получения отправлений, которые не требуют оплаты. Для этого получателям не придется заполнять различные бумажные извещения.
В сообщении оператора отмечается, что сервис будет предоставляться совершенно бесплатно на основе заполненной регистрационной формы в почтовом отделении. После оформления соответствующего документа клиент больше не придется заполнять извещения в бумажной форме.
Когда посылка или же заказное письмо станет поступать в указанный пункт приема, человек будет получать SMS-сообщение с кодом подтверждения, который ему необходимо озвучить оператору на почте. Новый сервис тестировался на протяжении пяти месяцев в девяти московских отделениях. На основе полученных данных, выдача отправлений теперь будет происходить в пять раз быстрее. Разработчики уверены, что нововведение должны одобрить продвинутые интернет-пользователи.
В «Почте России» отметили: те, кто привык получать отправления стандартным способом, смогут это делать через бумажные извещения.
В сообщении оператора отмечается, что сервис будет предоставляться совершенно бесплатно на основе заполненной регистрационной формы в почтовом отделении. После оформления соответствующего документа клиент больше не придется заполнять извещения в бумажной форме.
Когда посылка или же заказное письмо станет поступать в указанный пункт приема, человек будет получать SMS-сообщение с кодом подтверждения, который ему необходимо озвучить оператору на почте. Новый сервис тестировался на протяжении пяти месяцев в девяти московских отделениях. На основе полученных данных, выдача отправлений теперь будет происходить в пять раз быстрее. Разработчики уверены, что нововведение должны одобрить продвинутые интернет-пользователи.
В «Почте России» отметили: те, кто привык получать отправления стандартным способом, смогут это делать через бумажные извещения.
Автор: Валерия Орлова