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AliExpress запускает в России бюджетное приложение «Лоукостер»
Глобальная торговая площадка AliExpress сегодня запускает в России бюджетный дискаунтер «Лоукостер». Новинка специализируется лишь на товарах, стоимостью до 600 рублей.

AliExpress запускает в России бюджетное приложение «Лоукостер»


Поводом для таких нововведений стало то, что почти 30 процентов всех покупок не превышает 600 рублей. Данный бренд будет третьим по счёту от крупнейшей компании Alibaba, которому собственно AliExpress и принадлежит. По словам разработчиков, платформа создавалась специально для России.

Сперва «Лоукостер» будет тестироваться с помощью мобильного приложения AliExpress, которым пользуется в основном молодое поколение. Но в дальнейшем бренд планирует расширить возрастные рамки своей целевой аудитории.

Автор: Медведев Сергей
Сегодня, 12:15
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