В Турции не рекомендуют пить и есть левой рукой
Турецкое управление по делам религии призвало не пользоваться левой рукой для приема пищи и питья. Об этом было сказано в фетве, опубликованной недавно для жителей Турции.
Фетва является правовой позицией и решением по какому-то политическому, общественному или религиозному вопросу. В данном документе говорится, что пророк Мухаммед считал использование левой руки неприемлемым, и всегда настаивал, что есть и пить нужно правой рукой. По его словам, левую руку используют для питания шайтаны и плохие люди. Поэтому каждый мусульманин обязан прислушиваться к словам пророка и учить этому своих детей вместе с другими важными правилами, ведь правая рука обладает большим достоинством и почетом. Считается правильным то, что человек не жмет руку и не подает различные предметы той рукой, которой удаляет грязь и нечистоты.
Однако стоит отметить, что для тех мусульман, у кого нет возможности использовать только правую руку, через травмы или другие физические недостатки – допустимо применение левой руки без порицания для религиозной веры.
Фетва является правовой позицией и решением по какому-то политическому, общественному или религиозному вопросу. В данном документе говорится, что пророк Мухаммед считал использование левой руки неприемлемым, и всегда настаивал, что есть и пить нужно правой рукой. По его словам, левую руку используют для питания шайтаны и плохие люди. Поэтому каждый мусульманин обязан прислушиваться к словам пророка и учить этому своих детей вместе с другими важными правилами, ведь правая рука обладает большим достоинством и почетом. Считается правильным то, что человек не жмет руку и не подает различные предметы той рукой, которой удаляет грязь и нечистоты.
Однако стоит отметить, что для тех мусульман, у кого нет возможности использовать только правую руку, через травмы или другие физические недостатки – допустимо применение левой руки без порицания для религиозной веры.
Автор: Тригуб Сергей