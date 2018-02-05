Семьи членов экипажа пропавшего судна «Восток» получат по 1 млн рублей
Семьям членов экипажа судна «Восток», которое пропало в водах Японского моря несколько дней назад, власти выплатят компенсацию, равную миллиону рублей. Об этом сообщил источник в правительстве Сахалина.
Члены экипажа рыболовецкого судна «Восток» перестали выходить на связь 25 января нынешнего года. На борту корабля пребывали 20 человек. В спасательном центре заявили, что в ходе проведения поисковой операции удалось найти два круга, два жилета, два плота, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовскую бухту.
По факту случившегося инициировано уголовное производство. Судно ходило под российским флагом, оно приписано к Невельску (Сахалинская область). Собственником корабля «Восток» является предприятие ООО «ДВ-Флот».
Вопрос по выплате компенсаций будет контролироваться профильными ведомствами.
Члены экипажа рыболовецкого судна «Восток» перестали выходить на связь 25 января нынешнего года. На борту корабля пребывали 20 человек. В спасательном центре заявили, что в ходе проведения поисковой операции удалось найти два круга, два жилета, два плота, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовскую бухту.
По факту случившегося инициировано уголовное производство. Судно ходило под российским флагом, оно приписано к Невельску (Сахалинская область). Собственником корабля «Восток» является предприятие ООО «ДВ-Флот».
Вопрос по выплате компенсаций будет контролироваться профильными ведомствами.
Автор: Валерия Орлова