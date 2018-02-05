Ким Кардашьян готовит подарки для врагов и друзей к Дню святого Валентина
Ким Кардашьян выложила фото трех столбцов, состоящих из разноцветных листиков, на которых написаны имена врагов, друзей и очень любимых. Всем перечисленным в списках актриса готовит подарки к Дню святого Валентина.
В категорию врагов Ким Кардашьян занесла многих, с кем конфликтовала, например, с Тейлор Свифт из-за композиции Famous. В тексте песни, написанном Канье Уэстом, были слова, оскорбляющие певицу. Также она отметила Шерон Осборн, певицу Пинк.
В список любимых были занесены Джненнифер Лоуренс, лучшая подруга Пэрис Хилтон, Шер и родные сестры. Первым из списков, кто получил подарок, стала Пэрис Хилтон.
В категорию врагов Ким Кардашьян занесла многих, с кем конфликтовала, например, с Тейлор Свифт из-за композиции Famous. В тексте песни, написанном Канье Уэстом, были слова, оскорбляющие певицу. Также она отметила Шерон Осборн, певицу Пинк.
В список любимых были занесены Джненнифер Лоуренс, лучшая подруга Пэрис Хилтон, Шер и родные сестры. Первым из списков, кто получил подарок, стала Пэрис Хилтон.
Автор: Северов Андрей