В Бухаресте православные активисты прервали сеанс фильма про гомусексуализм
Жители Бухареста в одном из кинотеатров города устроили митинг, достав прямо в зале приготовленные транспаранты и образы с изображением святых, с целью борьбы против гомосексуализма. Прервав сеанс фильма «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо, активисты стали петь гимн Румынии, а после и песню «Спаси, Господь, твой народ».
Надписи на транспарантах гласили о том, что Румыния не станет очередными "Садомом и Гоморрой". Зал, транслирующий киноленту, является Музеем румынского православного крестьянина, и митингующие не допустят, чтобы православным христианам показывали фильм с гомосексуальными сценами.
Примечательно, что фильм получил Гран-при-Каннского фестиваля и несет призыв к общественности, обратить внимание на проблему страдающих СПИДом.
Надписи на транспарантах гласили о том, что Румыния не станет очередными "Садомом и Гоморрой". Зал, транслирующий киноленту, является Музеем румынского православного крестьянина, и митингующие не допустят, чтобы православным христианам показывали фильм с гомосексуальными сценами.
Примечательно, что фильм получил Гран-при-Каннского фестиваля и несет призыв к общественности, обратить внимание на проблему страдающих СПИДом.
Автор: Богданова Ярослава