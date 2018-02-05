Батрутдинов признался, что ревнует Бузову к "самому красивому преступнику в мире"
Тимур Батрутдинов отреагировал на участие «самого красивого преступника в мире» 33-летнего Джереми Микса в клипе Ольги Бузовой. Ответом стала забавная фотография, обнародованная в Instagram.
За основу был взят снимок Бузовой и Микса, но в Comedy Club заменили лицо Микса Тимуром Батрутдиновым. «Вот так выглядит троллинг», - подписал публикацию артист.
Подписчики сразу начали спрашивать, ревнует ли 39-летний резидент Comedy Club Бузову к «самому красивому преступнику в мире», на что тот дал положительный ответ. Батрутдионов оценил юмор пользователей и попросил присылать им своё творчество на тему их отношений. Лучших он поощрит публикацией или же использованием материала в Comedy Club
Несколько дней назад звезд телеканала «ТНТ» заметили на выходе из отеля Four Seasons. В своём Instagram Батрутдинов признался , что в Таиланде открыл для себя Ольгу Бузову с совершенно новой стороны, несмотря на то, что знаменитости знакомы 13 лет. Свою публикацию артист дополнил фотографией, сделанной на яхте. В то же время Батрутдинов и Бузова сопровождают совместные снимки хэштегом #дружбанаграни.
За основу был взят снимок Бузовой и Микса, но в Comedy Club заменили лицо Микса Тимуром Батрутдиновым. «Вот так выглядит троллинг», - подписал публикацию артист.
Подписчики сразу начали спрашивать, ревнует ли 39-летний резидент Comedy Club Бузову к «самому красивому преступнику в мире», на что тот дал положительный ответ. Батрутдионов оценил юмор пользователей и попросил присылать им своё творчество на тему их отношений. Лучших он поощрит публикацией или же использованием материала в Comedy Club
Несколько дней назад звезд телеканала «ТНТ» заметили на выходе из отеля Four Seasons. В своём Instagram Батрутдинов признался , что в Таиланде открыл для себя Ольгу Бузову с совершенно новой стороны, несмотря на то, что знаменитости знакомы 13 лет. Свою публикацию артист дополнил фотографией, сделанной на яхте. В то же время Батрутдинов и Бузова сопровождают совместные снимки хэштегом #дружбанаграни.
Автор: Валерия Орлова