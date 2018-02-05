Астрономы обнаружили молодую галактику с уникальными признаками
Международными учёными на днях была выявлена новая галактика. Главная её особенность - отсутствие способности образовывать звёзды.
Сейчас идёт активный процесс исследования, в ходе которого стало известно, что далёкая "тихая" галактика завершила процесс образования звёзд. Результаты данных наблюдений могут стать очень значимыми в изучении Вселенной.
Предыдущими исследованиями были получены факты, которые открывают способность черной дыры влиять на развитие галактики, внутри которой она находится. Астрономы продолжают наблюдать за объектом с помощью специальной обсерватории и оборудования.
Сейчас идёт активный процесс исследования, в ходе которого стало известно, что далёкая "тихая" галактика завершила процесс образования звёзд. Результаты данных наблюдений могут стать очень значимыми в изучении Вселенной.
Предыдущими исследованиями были получены факты, которые открывают способность черной дыры влиять на развитие галактики, внутри которой она находится. Астрономы продолжают наблюдать за объектом с помощью специальной обсерватории и оборудования.
Автор: Медведев Сергей