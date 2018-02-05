В приморском зоопарке лев набросился на девочку
В приморском зоопарке «Чудесный» на девочку набросился лев. Инцидент произошел еще в конце марта минувшего год под Уссурийском, но известно о нем стало известно только сейчас. Отмечается, что ЧП было зафиксировано в том же месте, где в январе леопард искусал ребенка.
Зоопарк расположен в населенном пункте Борисовка. В прокуратуру города Уссурийск обратилась женщина, которая рассказала, что ее маленькая дочь пострадала в результате нападения льва.
В ходе проведения проверки специалисты выяснили, что хищник нанес травму маленькой посетительнице через клетку. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные телесные повреждения в виде ран уха, плеча и шеи. Этот факт еще раз подтверждает то, что руководство зоопарка пренебрегает мерами безопасности. По факту случившегося правоохранители инициировали возбуждение уголовного делопроизводства, расследование которого продолжается.
В январе нынешнего года в зоопарке на 2-летнего мальчика напал леопард. Пострадавший получил серьёзные травмы, в связи с чем провел в больнице около 10 дней. После произошедшего на проверку учреждения отправились представители прокуратуры. По факту случившегося также открыто уголовное дело.
Зоопарк расположен в населенном пункте Борисовка. В прокуратуру города Уссурийск обратилась женщина, которая рассказала, что ее маленькая дочь пострадала в результате нападения льва.
В ходе проведения проверки специалисты выяснили, что хищник нанес травму маленькой посетительнице через клетку. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные телесные повреждения в виде ран уха, плеча и шеи. Этот факт еще раз подтверждает то, что руководство зоопарка пренебрегает мерами безопасности. По факту случившегося правоохранители инициировали возбуждение уголовного делопроизводства, расследование которого продолжается.
В январе нынешнего года в зоопарке на 2-летнего мальчика напал леопард. Пострадавший получил серьёзные травмы, в связи с чем провел в больнице около 10 дней. После произошедшего на проверку учреждения отправились представители прокуратуры. По факту случившегося также открыто уголовное дело.
Автор: Валерия Орлова