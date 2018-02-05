Футболист Цезарь Пагани угрожал пистолетом тренеру и требовал место в стартовом составе
Цезарь Пагани, футболист «Эскуэла», угрожал тренеру команды пистолетом и требовал, чтобы его включили в список игроков стартового состава. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По словам тренера Кристиана Нейра, в клубе он работает свыше 45 лет. За это время ничего подобного с ним не происходило.
После случившегося тренер принял решение об увольнении. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало об еще одном инциденте, произошедшем в сфере футбола. Так, футболиста ФК«Барселона» Самуэля Юмитити назвали «негром» прямо во время матча. Оскорбление в сторону коллеги допустил форвард Эспаньола» Серхио Гарсия.
По словам тренера Кристиана Нейра, в клубе он работает свыше 45 лет. За это время ничего подобного с ним не происходило.
После случившегося тренер принял решение об увольнении. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало об еще одном инциденте, произошедшем в сфере футбола. Так, футболиста ФК«Барселона» Самуэля Юмитити назвали «негром» прямо во время матча. Оскорбление в сторону коллеги допустил форвард Эспаньола» Серхио Гарсия.
Автор: Валерия Орлова