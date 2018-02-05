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Глава компании Samsung был отпущен судом на свободу
Сегодня, 5 февраля, апелляционный суд Южной Кореи снял значительную часть обвинения с вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ена и приговорил его к условному освобождению.

Глава компании Samsung был отпущен судом на свободу


Ли Чжэ Ен был арестован в начале прошлого года за взятку в очень крупном размере и еще четырем обвинениям. Около 6 миллионов долларов были переданы якобы на обучение дочери верховой езде близкой знакомой бывшего президента компании Пак Кын Хе, что впоследствии возможно привело к его импичменту. Прокуратура призывала присудить бизнесмену 12 лет тюрьмы, хотя Ли Чжэ Ен своей виновности не признавал. Летом прошлого года он был приговорен к пяти годам тюрьмы, а после расследования дела и рассмотрения в апелляционном суде было решение изменить приговор и присудить ему 2.5 года условно с отсрочкой на 4 года.

Ли Чжэ Ен приступил к делам компании после инфаркта своего отца, занимающего тогда должность, и перенял должность по наследству. Карьера складывалась отлично, но со временем в прессе начала появляться информация о сокрытии его активов за рубежом и о большом количестве офшорных счетов.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 12:39
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