Внешний аккумулятор и док-станция названы лучшими гаджетами для подарка тем, у кого есть все

На первом месте списка оказался чехол для смартфона с аккумулятором. Первыми подобный девайс выпустили разработчики компании Google специально для гаджета Google Pixel. В настоящее время на рынке имеются приспособления почти для всех портативных приборов. Средняя стоимость чехла с аккумулятором составляет примерно 30 долларов, но она может варьироваться в зависимости от объема батареи. Для того, чтобы удовлетворить повседневные потребности пользователя, будет достаточно 5-6 тысяч миллиампер часов. Также чехол обеспечит защиту смартфона от внешних повреждений. Примечательно, что даже самый предвзятый пользователь не откажется иметь несколько подобных гаджетов для того, чтобы использовать их по очереди.Второе место занимает док-станция для смартфона. Данный прибор получил широкое распространение благодаря компании Apple, которая первой вывела на рынок гаджет, предназначенный для iPhone. В настоящее время имеется масса вариантов док-станций, используемых не только для смартфонов, но и других портативных устройств. В некоторых аппаратах имеется функция зарядки сразу нескольких приборов, что существенно увеличивает их функционал. На док-станциях компании Apple также имеются колонки для воспроизведения музыки. Стоимость такого гаджета в среднем составляет примерно 80-100 долларов. На выбор пользователей на рынке представлены многочисленные цветовые вариации.Далее стоит рассказать о подарках, которые не относятся к высоким технологиям. Идеальным подарком для мужчины может стать гибкое сверло. Благодаря этому маленькому устройству получится легко обходить узкие углы при сверлении отверстий. Сверло прекрасно подойдет для работы с мебелью, так как мастерам иногда приходится делать отверстия в неровных поверхностях. Как правило, в магазинах имеются наборы сверл, каждое из которых пригодится в хозяйстве или на работе. Стоимость такого подарка может составлять от 20 до 50 долларов в зависимости от качества исполнения. Также к сверлам можно подобрать удобный чехол для них.Еще одним прекрасным подарком станет микродрон. Примечательно, что он подойдет как взрослым, так и детям. Беспилотником очень легко управлять, а благодаря его яркому освещению он никогда не потеряется из виду ночью. Кроме того, при желании на прибор можно установить камеру и вести съемку всего происходящего. Для того, чтобы приобрести профессиональный дрон, потребуется минимум 300-400 долларов. Стоимость его небольшого аналога не превышает 100 долларов, ввиду чего даже человек со средним достатком сможет уложиться в бюджет подарка. Дрон предназначен для развлечений и способен летать как в помещении, так и на открытом воздухе. Он поддерживает поворот на 360 градусов и имеет несколько скоростей, что дает возможность использовать его в разных условиях. Даже человек, который уже имеет в распоряжении беспилотник, не откажется от запасного варианта.Поколение людей, которым сейчас примерно 30 лет, с молодости привыкли слушать музыку на физических носителях. Многие любители качественного звука и ностальгии по сей день имеют наборы кассет с самыми любимыми композициями. Таким товарищам можно подарить конвертер аудиокассет в MP3. Данный девайс представляет собой аналог аудиоинтерфейса внешнего типа, однако имеет небольшие размеры. Для того, чтобы перекодировать звук с кассеты, достаточно подключить любой плеер или магнитофон к ноутбуку. После этого файлы с любимыми треками можно будет применять на портативных устройствах или на самом компьютере. Стоимость подобного аудиоинтерфейса составляет примерно 70 долларов. В комплекте к нему идут все шнуры и необходимые для кодировки программы.Каждый уважающий себя меломан имеет в запасе несколько наушников. Даже для тех, у кого есть целая коллекция приборов такого типа, идеально подойдет беспроводной гаджет. Наушники под названием HBQ i7 Twins True созданы для тех, кто любит слушать музыку во время занятий в спортивном зале. Батареи в них хватит примерно на 5 часов на максимальной громкости, ввиду чего по поводу подзарядки переживать не придется. Даже тем, кому не нравится тренажерный зал, эти шумоподавляющие наушники позволят наслаждаться мелодиями и совершать звонки. В комплекте с прибором имеются специальный плотный чехол и блок питания для восстановления запаса батареи. Стоимость девайса составляет 70 долларов.