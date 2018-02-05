Минфин РФ планирует отменить налоги на движимое имущество
Министерство финансов России собирается отметить налог на движимое имущество либо минимизировать его. Об этом на днях сообщил заместитель руководителя ведомства Илья Трунин.
Довольно неплохой новостью завершилась неделя Российского бизнеса, которая была организована с помощью Российского союза промышленников и предпринимателей.
Замминистра добавил, что налогообложение движимого имущества не является хорошим и правильным методом организации финансовой системы государства. В пример он привел факт, что многие развитые страны давно отказались от подобного налога. Также чиновник отметил, что с этого года сбор на движимое имущество будет снижен - отныне ставка по налогу не превышает пределы 1,1%.
Напомним, что ведомство 6 лет пытается и планирует отменить этот налог. Причиной столь длительной и долгожданной реформы является федеративное устройство, которое предполагает определенный бюджет и доходы в регионах. Поэтому, по словам чиновника, осталось найти дополнительный источник, который будет компенсировать отмену налога.
Довольно неплохой новостью завершилась неделя Российского бизнеса, которая была организована с помощью Российского союза промышленников и предпринимателей.
Замминистра добавил, что налогообложение движимого имущества не является хорошим и правильным методом организации финансовой системы государства. В пример он привел факт, что многие развитые страны давно отказались от подобного налога. Также чиновник отметил, что с этого года сбор на движимое имущество будет снижен - отныне ставка по налогу не превышает пределы 1,1%.
Напомним, что ведомство 6 лет пытается и планирует отменить этот налог. Причиной столь длительной и долгожданной реформы является федеративное устройство, которое предполагает определенный бюджет и доходы в регионах. Поэтому, по словам чиновника, осталось найти дополнительный источник, который будет компенсировать отмену налога.
Автор: Медведев Сергей