Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за отказа в иске к «Ростеху»
1 марта будет рассмотрена жалоба компании Siemens по поводу вынесенного решения нижестоящим судом. Так, служители Фемиды отклонили иск немецкого концерна к структурам «Ростеха», касающийся поставок турбин для теплоэлектростанций, которые строятся в Крыму.
Представители Siemens требовали признать сделку по поставке турбин на полуостров недействительной. 14 декабря столичный Арбитражный суд отклонил иск структур «Ростеха».
В немецком концерне убеждены, что в Крым были незаконно поставлены газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. Предприятие ОАО ТПЭ, с 2016 года находящееся в процедуре банкротства, в своё время подписало контракт на их покупку для работ, проводимых в Краснодарском крае.
Представители действующего ТПЭ заявили, что две электростанции в Крыму строятся с использованием турбин, приобретенных на вторичном рынке. Они были модернизированы на российских заводах. Власти РФ уверены, что турбины оказались на полуострове на законных основаниях. Они прошли серьёзную переделку с применением новых технологий, в том числе специалисты побеспокоились над увеличением их мощности.
Представители Siemens требовали признать сделку по поставке турбин на полуостров недействительной. 14 декабря столичный Арбитражный суд отклонил иск структур «Ростеха».
В немецком концерне убеждены, что в Крым были незаконно поставлены газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. Предприятие ОАО ТПЭ, с 2016 года находящееся в процедуре банкротства, в своё время подписало контракт на их покупку для работ, проводимых в Краснодарском крае.
Представители действующего ТПЭ заявили, что две электростанции в Крыму строятся с использованием турбин, приобретенных на вторичном рынке. Они были модернизированы на российских заводах. Власти РФ уверены, что турбины оказались на полуострове на законных основаниях. Они прошли серьёзную переделку с применением новых технологий, в том числе специалисты побеспокоились над увеличением их мощности.
Автор: Валерия Орлова