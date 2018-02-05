Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала идеальную фигуру в латексном платье на пикантном фото
Виктория Дайнеко обнародовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в латексном платье на красном фоне. Поклонники сразу же засыпали ее комплиментами, назвав ее фигуру идеальной.

Виктория Дайнеко показала идеальную фигуру в латексном платье на пикантном фото


Фотография, скорее всего, является частью профессиональной фотосессии звезды, так как снимок имеет отличное качество. В описании к нему певица решила рассказать о тонкостях поведения женщин в социальных сетях. По ее словам, представительницы прекрасного пола иногда блокируют своих ухажеров. Певица отметила, что такие действия могут быть обусловлены только попытками подтолкнуть мужчин на более решительные действия. В то же время, к подобным методам могут прибегать и представители сильного пола.

Дайнеко также отметила, что почти никогда не заводила романов по переписке. По словам звезды, для нее важным является общение в реальной жизни, которое невозможно заменить никакими смайлами или смешными мемами. Публикация за считанные минуты собрала более 9 тысяч лайков. Поклонники оценили стройную фигуру звезды и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:33
Читайте также
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
США рассматривают возможность введения нефтяного
Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за
На открытии Олимпиады состоится встреча глав
В Кемерово продлили режим «черного неба»
Эксперты: Криптовалюта Ripple XPR наиболее
В Великобритании родился ягнёнок с 5-ю лапами
Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал
Волгоградец воссоздал британский корабль
Добавление комментария
Последние новости
05.02, 17:08 В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с помощью
05.02, 17:05 Сотрудники ГИБДД задержали актера-нарушителя Алексея
05.02, 16:57 Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для
05.02, 16:50 Мажоры проехались по встречной полосе на набережной в
05.02, 16:43 Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы
05.02, 16:37 Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад
05.02, 16:30 В Самаре в жилом доме взорвался газ
05.02, 16:23 Пользователи в восторге от нового штаба Apple за
05.02, 16:17 Litecoin откроет собственный платёжный сервис
05.02, 16:10 Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на
05.02, 16:03 Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего из-за
05.02, 15:57 Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную
05.02, 15:50 На Бермудских островах инопланетяне похитили большие
05.02, 15:43 Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
05.02, 15:37 Ученые: Умеренное употребление алкоголя оказывает
05.02, 15:30 Арктические озера стали причиной увеличения объёма
05.02, 15:23 Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию
05.02, 15:17 Ученые: 13 тысяч лет назад Земля пережила огненный
05.02, 15:10 LG прекращает производство смартфонов и уходит с рынка
05.02, 15:03 Ким Кардашьян показала лицо дочери Чикаго