Виктория Дайнеко показала идеальную фигуру в латексном платье на пикантном фото
Виктория Дайнеко обнародовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в латексном платье на красном фоне. Поклонники сразу же засыпали ее комплиментами, назвав ее фигуру идеальной.
Фотография, скорее всего, является частью профессиональной фотосессии звезды, так как снимок имеет отличное качество. В описании к нему певица решила рассказать о тонкостях поведения женщин в социальных сетях. По ее словам, представительницы прекрасного пола иногда блокируют своих ухажеров. Певица отметила, что такие действия могут быть обусловлены только попытками подтолкнуть мужчин на более решительные действия. В то же время, к подобным методам могут прибегать и представители сильного пола.
Дайнеко также отметила, что почти никогда не заводила романов по переписке. По словам звезды, для нее важным является общение в реальной жизни, которое невозможно заменить никакими смайлами или смешными мемами. Публикация за считанные минуты собрала более 9 тысяч лайков. Поклонники оценили стройную фигуру звезды и пожелали ей дальнейших творческих успехов.
Фотография, скорее всего, является частью профессиональной фотосессии звезды, так как снимок имеет отличное качество. В описании к нему певица решила рассказать о тонкостях поведения женщин в социальных сетях. По ее словам, представительницы прекрасного пола иногда блокируют своих ухажеров. Певица отметила, что такие действия могут быть обусловлены только попытками подтолкнуть мужчин на более решительные действия. В то же время, к подобным методам могут прибегать и представители сильного пола.
Дайнеко также отметила, что почти никогда не заводила романов по переписке. По словам звезды, для нее важным является общение в реальной жизни, которое невозможно заменить никакими смайлами или смешными мемами. Публикация за считанные минуты собрала более 9 тысяч лайков. Поклонники оценили стройную фигуру звезды и пожелали ей дальнейших творческих успехов.
Автор: Махов Артем