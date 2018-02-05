Певица Виктория Дайнеко опубликовала фото в вызывающем латексном платье
Накануне вечером известная соло-исполнительница Виктория Дайнеко выложила на свою страничку в Instagram новое фото, продемонстрировав поклонникам идеальную фигуру. Девушка на фото предстала в облегающем ее формы латексном платье и остроносых туфлях на шпильке. Дайнеко выбрала довольно откровенную позу на красном фоне, упираясь в пол руками и коленями.
Опубликовав снимок российская певица сопроводила его высказыванием, что в случае, если девушка откровенно игнорирует парня и блокирует с ним связь в соцсетях, нужно в срочном порядке одарить ее цветами и вниманием. Но н в коем разе, это не говорит о ее нежелании общаться с избранником.
Пост Дайнеко набрал около 9 тысяч «лайков», а женская половина поклонников поддержала певицу, поделившись личным опытом. В целом, подписчики обратили внимание на недопонимание между мужчинами и женщинами. Многие не смогли не подчеркнуть красоту вызывающего наряда Виктории Дайнеко.
Опубликовав снимок российская певица сопроводила его высказыванием, что в случае, если девушка откровенно игнорирует парня и блокирует с ним связь в соцсетях, нужно в срочном порядке одарить ее цветами и вниманием. Но н в коем разе, это не говорит о ее нежелании общаться с избранником.
Пост Дайнеко набрал около 9 тысяч «лайков», а женская половина поклонников поддержала певицу, поделившись личным опытом. В целом, подписчики обратили внимание на недопонимание между мужчинами и женщинами. Многие не смогли не подчеркнуть красоту вызывающего наряда Виктории Дайнеко.
Автор: Богданова Ярослава