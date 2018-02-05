Бузова и Батрутдинов стали лицами новой коллекции ко дню влюбленных
Певица Ольга Бузова и шоумен Тимур Батрутдинов стали лицами новой коллекции известного российского дизайера Беллы Потёмкиной, выход которой приурочен ко дню влюбленных. Об этом рассказала звезда «Дома-2» на своей странице в Instagram.
Публикацию Бузова сопроводила совместным фото с Бартутдиновым. Теледива рассказала, что знаменитости снова случайно оказались вместе. На это раз они с Беллой Потёмкиной решили сделать акцент не только на 14 февраля, но и на предстоящем ЧМ-2018 по футболу.
По словам Бузовой, новая капсульная коллекция является спортивной, патриотической и доброй. Телеведущая пожелала всем найти свою любовь. Всю галерею фотографий с Тимуром Батрутдиновым она призвала посмотреть на официальном сайте дизайнера.
Поклонники нашли в этом сообщении очередной намек на реальные отношения пары. Некоторые стали поздравлять Ольгу Бузову с новым этапом в ее жизни. Сами же знаменитости характеризуют свои отношения как «дружба на грани». Среди пользователей нашлись и те, кто считает всё происходящее обычным пиар-ходом.
Публикацию Бузова сопроводила совместным фото с Бартутдиновым. Теледива рассказала, что знаменитости снова случайно оказались вместе. На это раз они с Беллой Потёмкиной решили сделать акцент не только на 14 февраля, но и на предстоящем ЧМ-2018 по футболу.
По словам Бузовой, новая капсульная коллекция является спортивной, патриотической и доброй. Телеведущая пожелала всем найти свою любовь. Всю галерею фотографий с Тимуром Батрутдиновым она призвала посмотреть на официальном сайте дизайнера.
Поклонники нашли в этом сообщении очередной намек на реальные отношения пары. Некоторые стали поздравлять Ольгу Бузову с новым этапом в ее жизни. Сами же знаменитости характеризуют свои отношения как «дружба на грани». Среди пользователей нашлись и те, кто считает всё происходящее обычным пиар-ходом.
Автор: Валерия Орлова