В Японии военный вертолёт разбился неподалёку от здания школы
В Японии недалеко от здания школы разбился военный вертолет. Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля, в населенном пункте Кандзаки префектуры Сага. Сведениями делятся местные СМИ.
Отмечается, что воздушное судно состояло на балансе японских Сил самообороны. Данные о погибших и пострадавших пока не обнародованы.
Отмечается, что воздушное судно состояло на балансе японских Сил самообороны. Данные о погибших и пострадавших пока не обнародованы.
Автор: Валерия Орлова