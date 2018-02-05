Для уборки снега в Москве привлечены военные
Приблизительно сотни военных и около трёх единиц спецтехники устраняют последствия сильнейшего снегопада в Москве. Западный военный округ уже заявил о выделении личного состава от инженерной бригады и Семеновского полка для ликвидации последствий непогоды.
Но городские службы опровергают данные заявления и утверждают, что весь объём по устранению выполняют коммунальные предприятия Москвы.
Но городские службы опровергают данные заявления и утверждают, что весь объём по устранению выполняют коммунальные предприятия Москвы.
Автор: Медведев Сергей