Японские ученые разработали способ борьбы с облысением при помощи картошки фри
Группа японских исследователей изучает возможность лечения облысения с помощью химиката, добавляемого в картофель фри, и уже смогла добиться хороших результатов.
Ученые вырастили зародыши волосяных фолликулов при помощи полидиметилсилоксана, который добавляют в картофель фри, чтобы избежать излишнего вспенивания масла, на котором его готовят. Также это вещество довольно хорошо пропускает кислород, что тоже немаловажно для эксперемента. С помощью этого химического вещества удалось вырастить более чем пять тысяч зародышей, которые были пересажены на мышей. Спустя несколько дней выросло небольшое количество пучков волос. По словам профессора Дзюндзи Фукуды, эти фолликулы повторяют жизненный цикл обычных волос, и он очень надеется, что этот метод сработает и будет полезен и для человека.
Осенью прошлого года южнокорейские ученые создали препарат, благодаря которому рост волос осуществляется в короткие сроки. Однако эксперименты продолжаются и изучается отсутствия вреда в первую очередь для животных, а только потом уже и для человека.
Ученые вырастили зародыши волосяных фолликулов при помощи полидиметилсилоксана, который добавляют в картофель фри, чтобы избежать излишнего вспенивания масла, на котором его готовят. Также это вещество довольно хорошо пропускает кислород, что тоже немаловажно для эксперемента. С помощью этого химического вещества удалось вырастить более чем пять тысяч зародышей, которые были пересажены на мышей. Спустя несколько дней выросло небольшое количество пучков волос. По словам профессора Дзюндзи Фукуды, эти фолликулы повторяют жизненный цикл обычных волос, и он очень надеется, что этот метод сработает и будет полезен и для человека.
Осенью прошлого года южнокорейские ученые создали препарат, благодаря которому рост волос осуществляется в короткие сроки. Однако эксперименты продолжаются и изучается отсутствия вреда в первую очередь для животных, а только потом уже и для человека.
Автор: Тригуб Сергей