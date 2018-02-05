Президент Азербайджана перенес выборы главы республики на 11 апреля
Президент Азербайджана распорядился перенести выборы главы государства на 11 апреля. Ранее предполагалось, что они пройдут 17 октября.
В тексте распоряжения глава государства постановил ЦИКу, согласно закону о выборах, обеспечить гражданам право проголосовать на новых президентских гонках. В Основном законе Республики президентские выборы назначены на третью среду октября.
Ранее глава правящей партии огласил, что от них будет выдвигаться Ильхам Алиев, как участник новых президентских выборов. Причины переноса выборов покрыты тайной, никаких пояснений от официальных лиц не поступало.
Нынешний президент стал им впервые в 2003 и переизбран в 2008, а также в 2013 годах. Согласно новому закону, нынешний срок в 5 лет полномочий президента будет расширен до семилетнего, такое решение принял народ на референдуме 2016 года.
В тексте распоряжения глава государства постановил ЦИКу, согласно закону о выборах, обеспечить гражданам право проголосовать на новых президентских гонках. В Основном законе Республики президентские выборы назначены на третью среду октября.
Ранее глава правящей партии огласил, что от них будет выдвигаться Ильхам Алиев, как участник новых президентских выборов. Причины переноса выборов покрыты тайной, никаких пояснений от официальных лиц не поступало.
Нынешний президент стал им впервые в 2003 и переизбран в 2008, а также в 2013 годах. Согласно новому закону, нынешний срок в 5 лет полномочий президента будет расширен до семилетнего, такое решение принял народ на референдуме 2016 года.
Автор: Северов Андрей