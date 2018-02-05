США рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы
Власти США не исключают скорого введения нового нефтяного эмбарго по отношению Венесуэлы. Об этом вчера, 4 февраля, сообщил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, который в воскресенье посетил Аргентину.
В частности, рассматривается введение ограничений на реализацию нефти или переработки соответствующих продуктов Венесуэлы. Как подчеркнул Тиллерсон, США, глядя на ситуацию с полным уничтожением демократии, не смогут не предпринять никаких решений.
В августе минувшего года лидер Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под указом, предполагающим введение очередных ограничений в отношении Венесуэллы. Так, американским компаниям запретили осуществлять сделки с ценными бумагами и долговыми обязательствами, выпущенными правительством и нефтяной компанией PDVSA, со сроками свыше 90 и 30 дней соответственно.
Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что Венесуэла готова в очередной раз выстоять перед лицом угрозы нефтяного эмбарго. Об этом лидер государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
В частности, рассматривается введение ограничений на реализацию нефти или переработки соответствующих продуктов Венесуэлы. Как подчеркнул Тиллерсон, США, глядя на ситуацию с полным уничтожением демократии, не смогут не предпринять никаких решений.
В августе минувшего года лидер Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под указом, предполагающим введение очередных ограничений в отношении Венесуэллы. Так, американским компаниям запретили осуществлять сделки с ценными бумагами и долговыми обязательствами, выпущенными правительством и нефтяной компанией PDVSA, со сроками свыше 90 и 30 дней соответственно.
Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что Венесуэла готова в очередной раз выстоять перед лицом угрозы нефтяного эмбарго. Об этом лидер государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
Автор: Валерия Орлова