Российские ученые создали сверхпрочный материал для использования в космосе
Питерскими химиками был изобретён новый силиконовый материал, который очень стойкий к высоким температурам. Он может стать ключевым в процессе обшивки спутников и кораблей для космоса.
Успех заключается в повышении термической устойчивости покрытия силикона. Предельная температура может доходить до 320 по Цельсию. Этот результат превышает предыдущий в полтора раза.
Одни из первых силиконовых материалов изобретены учёными в начале 20 столетия. И вплоть до недавнего времени не получалось найти им применение в промышленности. Российские химики изобрели полимеры, которые могут заменить сплавы для авиционной техники. Подобные материалы ещё нигде не использовались, тем более в космосе. Данный факт и делает открытие инновационным и уникальным.
Успех заключается в повышении термической устойчивости покрытия силикона. Предельная температура может доходить до 320 по Цельсию. Этот результат превышает предыдущий в полтора раза.
Одни из первых силиконовых материалов изобретены учёными в начале 20 столетия. И вплоть до недавнего времени не получалось найти им применение в промышленности. Российские химики изобрели полимеры, которые могут заменить сплавы для авиционной техники. Подобные материалы ещё нигде не использовались, тем более в космосе. Данный факт и делает открытие инновационным и уникальным.
Автор: Медведев Сергей