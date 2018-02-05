Екатерина Варнава предстала обнаженной и с париком на голове
Известная артистка и телеведущая Екатерина Варнава опубликовала кадр с новой фотосессии. На снимке знаменитость предстала обнаженной и с париком на голове. Результат недавней съёмки Варнава обнародовала в своём профиле в социальной сети Instagram.
«Отгадайте, кто фотограф?» - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
На фотографии артистка запечатлена в парике с седыми волосами, фотограф показал только голову и обнаженные плечи знаменитости, однако создалось впечатление, что Ванава позирует абсолютно голой.
В целом снимок получился довольно эффектным. Поклонники увидели участницу шоу Comedy Women с ярко нарисованными бровями и нейтральными губами с куклой. Возможно, этот образ и требовалось воплотить на фотосесии.
Фанаты отметили, что Варнва выглядит просто восхитительно. За непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев, в которых фолловеры писали свои варианты авторов данной фотографии.
«Отгадайте, кто фотограф?» - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
На фотографии артистка запечатлена в парике с седыми волосами, фотограф показал только голову и обнаженные плечи знаменитости, однако создалось впечатление, что Ванава позирует абсолютно голой.
В целом снимок получился довольно эффектным. Поклонники увидели участницу шоу Comedy Women с ярко нарисованными бровями и нейтральными губами с куклой. Возможно, этот образ и требовалось воплотить на фотосесии.
Фанаты отметили, что Варнва выглядит просто восхитительно. За непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев, в которых фолловеры писали свои варианты авторов данной фотографии.
Автор: Валерия Орлова