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exclusive / Криминал

На Южном Урале зафиксировали рекордное количество автоподстав на элитных машинах
Уральцы, которые занимались автоподставами на элитных автомобилях, были задержаны службами МВД, Россгвардии и ФСБ. В нескольких городах провели около 50 обысков по уголовному делу банды.

На Южном Урале зафиксировали рекордное количество автоподстав на элитных машинах


Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что после обысков были конфискованы 18 машин премиум-класса иностранного производства, которые участвовали в имитациях дорожно-транспортных происшествий. Также были изъяты банковские карты и документация по фиктивным случаям. По информации ведомства, автомобили оформлялись на подставных людей, которые после аварий и выплаты страховых выплат перечисляли финансы на счета инициаторов дела. Жертвами обычно становились владельцы малобюджетного транспорта или женщины за рулем. В одной из аварий в центре Челябинска преступники потребовали возместить за ремонт автомобиля более 800 тысяч рублей.

Следователи устроили допрос 22 подозреваемых по делу возмещения страховых выплат, и после проведенных операций были задержаны и заключены под стражу четверо активных участников группы, им выдвинуты обвинения в мошенничестве.

На Южном Урале зафиксировали рекордное количество автоподстав на элитных машинах


По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный шести страховым компаниям, составил около семи миллионов рублей.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 14:24
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