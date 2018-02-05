На Южном Урале зафиксировали рекордное количество автоподстав на элитных машинах
Уральцы, которые занимались автоподставами на элитных автомобилях, были задержаны службами МВД, Россгвардии и ФСБ. В нескольких городах провели около 50 обысков по уголовному делу банды.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что после обысков были конфискованы 18 машин премиум-класса иностранного производства, которые участвовали в имитациях дорожно-транспортных происшествий. Также были изъяты банковские карты и документация по фиктивным случаям. По информации ведомства, автомобили оформлялись на подставных людей, которые после аварий и выплаты страховых выплат перечисляли финансы на счета инициаторов дела. Жертвами обычно становились владельцы малобюджетного транспорта или женщины за рулем. В одной из аварий в центре Челябинска преступники потребовали возместить за ремонт автомобиля более 800 тысяч рублей.
Следователи устроили допрос 22 подозреваемых по делу возмещения страховых выплат, и после проведенных операций были задержаны и заключены под стражу четверо активных участников группы, им выдвинуты обвинения в мошенничестве.
По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный шести страховым компаниям, составил около семи миллионов рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что после обысков были конфискованы 18 машин премиум-класса иностранного производства, которые участвовали в имитациях дорожно-транспортных происшествий. Также были изъяты банковские карты и документация по фиктивным случаям. По информации ведомства, автомобили оформлялись на подставных людей, которые после аварий и выплаты страховых выплат перечисляли финансы на счета инициаторов дела. Жертвами обычно становились владельцы малобюджетного транспорта или женщины за рулем. В одной из аварий в центре Челябинска преступники потребовали возместить за ремонт автомобиля более 800 тысяч рублей.
Следователи устроили допрос 22 подозреваемых по делу возмещения страховых выплат, и после проведенных операций были задержаны и заключены под стражу четверо активных участников группы, им выдвинуты обвинения в мошенничестве.
По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный шести страховым компаниям, составил около семи миллионов рублей.
Автор: Тригуб Сергей