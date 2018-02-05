Пресс-служба сервиса "Яндекс.Такси" объяснила повышение тарифа в Москве
В связи с рекордным количеством осадков, выпавших в Москве в прошлые выходные, местные жители стали сетовать на увеличение тарифов такси. Исходя из того, что пробок в стандартные 6 баллов и выше не было, цена в конце поездки за тот же километраж по счетчику, в разы выросла.
Пресс-служба «Яндекс.Такси» сообщает, что это необходимый шаг, позволяющий обратиться в службу такси в случае повышенной срочности, даже во время огромной нуждаемости. Поэтому сервис оставляет прежним тариф услуги, а компоненту повышает.
Как говорит информационный материал Гидрометцентра, два дня беспрерывных снегопадов в Москве привели к превышению месячной нормы выпадения осадков на 25%. За два дня выпадения осадков снежный покров в среднем по городу достиг 55 сантиметров высоты, этот показатель является максимальным за нынешнюю зиму.
Пресс-служба «Яндекс.Такси» сообщает, что это необходимый шаг, позволяющий обратиться в службу такси в случае повышенной срочности, даже во время огромной нуждаемости. Поэтому сервис оставляет прежним тариф услуги, а компоненту повышает.
Как говорит информационный материал Гидрометцентра, два дня беспрерывных снегопадов в Москве привели к превышению месячной нормы выпадения осадков на 25%. За два дня выпадения осадков снежный покров в среднем по городу достиг 55 сантиметров высоты, этот показатель является максимальным за нынешнюю зиму.
Автор: Богданова Ярослава