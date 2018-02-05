В Германии начали продавать шорты для защиты от изнасилования
В Германии выпущена первая линия одежды, способная защитить женщин от сексуальных домогательств. Вся партия распродалась с большой скоростью.
Автором идеи такой "защитной одежды" стала Сандра Сэилз. При создании она учла свой опыт, когда на неё пытались напасть несколько мужчин. Шорты состоят из прочного материала, устойчивого к порезам, завязок вокруг талии с закодированным замочком и сигнала тревоги.
Новоиспечённый дизайнер не ожидал такого спроса. Очень быстро всю одежду распродали. Львиную долю покупок совершили немки, сообщает зарубежный источник. В дальнейших планах у Сандры попытаться помимо Германии наладить выпуск такой одежды в Индии для увеличения рынка и снижения цен.
Автором идеи такой "защитной одежды" стала Сандра Сэилз. При создании она учла свой опыт, когда на неё пытались напасть несколько мужчин. Шорты состоят из прочного материала, устойчивого к порезам, завязок вокруг талии с закодированным замочком и сигнала тревоги.
Новоиспечённый дизайнер не ожидал такого спроса. Очень быстро всю одежду распродали. Львиную долю покупок совершили немки, сообщает зарубежный источник. В дальнейших планах у Сандры попытаться помимо Германии наладить выпуск такой одежды в Индии для увеличения рынка и снижения цен.
Автор: Медведев Сергей