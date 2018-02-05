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В Германии начали продавать шорты для защиты от изнасилования
В Германии выпущена первая линия одежды, способная защитить женщин от сексуальных домогательств. Вся партия распродалась с большой скоростью.

В Германии начали продавать шорты для защиты от изнасилования


Автором идеи такой "защитной одежды" стала Сандра Сэилз. При создании она учла свой опыт, когда на неё пытались напасть несколько мужчин. Шорты состоят из прочного материала, устойчивого к порезам, завязок вокруг талии с закодированным замочком и сигнала тревоги.

Новоиспечённый дизайнер не ожидал такого спроса. Очень быстро всю одежду распродали. Львиную долю покупок совершили немки, сообщает зарубежный источник. В дальнейших планах у Сандры попытаться помимо Германии наладить выпуск такой одежды в Индии для увеличения рынка и снижения цен.

Автор: Медведев Сергей
Сегодня, 14:44
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